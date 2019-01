 Konjunktur: Euro-Wirtschaft wächst Ende 2018 nur noch wenig

Spaniens Wirtschaft wuchs Ende 2018 mit 0,7 Prozent schneller. Und auch in Frankreich lief es mit einem Plus von 0,3 Prozent besser als im Durchschnitt der Euro-Zonen-Länder. Deutschland dürfte laut Statistischem Bundesamt ein „leichtes Plus“ geschafft haben. Vorläufige Daten werden erst im Laufe des kommenden Monats erwartet. Italiens Wirtschaft schrumpfte um 0,2 Prozent und steckt nun in einer technischen Rezession, nachdem das BIP zwei Quartale in Folge gesunken ist.