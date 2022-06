Konjunktur: Euro-Wirtschaft wächst stärker als gedacht – BIP legt um 0,6 Prozent zu

Die Wirtschaft der Euro-Zone ist zu Jahresbeginn trotz des Ukraine-Krieges doppelt so stark gewachsen wie zuletzt gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen Januar und März zum Vorquartal um 0,6 Prozent zu, wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. In einer früheren Schätzung von Mitte Mai war nur von plus 0,3 Prozent die Rede gewesen. Ende 2021 war die Wirtschaft im Euro-Raum um 0,2 Prozent gewachsen.