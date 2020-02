Konjunktur: Exporte ziehen zum Jahresende 2019 kaum an – Produktion bricht ein

Die deutschen Unternehmen fuhren ihre Produktion unterdessen im Dezember so stark zurück wie seit Anfang 2009 nicht mehr, als Deutschland unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise litt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im Dezember 2019 zusammen 3,5 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 0,2 Prozent gerechnet. „Die zuletzt schwache Entwicklung der Produktion und der Auftragseingänge deutet darauf hin, dass die Konjunkturschwäche in der Industrie noch nicht überwunden ist“, erklärte das Ministerium. Aufgrund einer hohen Anzahl an Brückentagen im Dezember dürfte der Rückgang der Industrieproduktion allerdings „überzeichnet“ sein. Die verbesserte Stimmung in den Unternehmen spreche dafür, dass sich die Industriekonjunktur in den kommenden Monaten etwas aufhellen werde, teilte das Ministerium weiter mit.