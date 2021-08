Konjunktur: Exporteure setzen Erfolgsserie fort – Unerwartet großes Plus im Juni

„Auch wenn die gut gefüllten Auftragsbücher sich in Anbetracht fehlender Vorprodukte nicht in einer entsprechend hohen Produktion niederschlagen, die Exporte können von der guten Auftragslage profitieren“, sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. „Den Unternehmen gelingt es also zumindest, so viele Produkte in den Versand zu geben, dass es für ein Plus bei den Exporten reicht.“