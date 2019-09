Konjunktur: EZB senkt Wachstumsvorhersagen für 2019 und 2020

Noch im Juni hatten Notenbank-Volkswirte für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,2 Prozent gerechnet und für 2020 mit einem Plus von 1,4 Prozent. Auch für das Jahr 2021 stellten sie damals ein Plus von 1,4 Prozent in Aussicht. Die EZB veröffentlicht vier Mal im Jahr Konjunktur- und Inflationsvorhersagen ihrer Volkswirte. Sie sind stets ein wesentlicher Faktor für die geldpolitischen Entscheidungen der Euro-Wächter.