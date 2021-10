Konjunktur Frankreichs Wirtschaft zieht überraschend kräftig an

Die Wirtschaft in Frankreich ist im Sommer spürbar gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal zum Vorquartal um 3,0 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum lediglich 1,3 Prozent betragen. Analysten hatten für die Sommermonate mit nur 2,2 Prozent gerechnet.