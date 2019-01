 Konjunktur: Französische Wirtschaft hält trotz Massen-Demos Wachstumstempo

ParisDie französische Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo Ende 2018 trotz Beeinträchtigungen durch die „Gelbwesten“-Proteste gehalten. Von Oktober bis Dezember wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich ein Mini-Plus von 0,1 Prozent erwartet, nach 0,3 Prozent im Sommer. Im Gesamtjahr 2018 kam ein Wachstum von 1,5 Prozent heraus, wozu insbesondere steigende Exporte und höhere Unternehmensinvestitionen beitrugen. Die Regierungsprognose von 1,7 Prozent wurde damit allerdings ebenso verfehlt wie das Ergebnis von 2017 in Höhe von 2,3 Prozent.