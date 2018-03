Konjunktur: Gastgewerbe erwartet 2018 Fortsetzung des langjährigen Aufschwungs

Damit stiegen die Umsätze nominal im achten Jahr in Folge: Seit dem Einbruch um 5,8 Prozent im Jahr der Wirtschaftskrise 2009 verbuchte das Gastgewerbe in Deutschland Jahr für Jahr nominale Zuwächse. Preisbereinigt gab es 2017 im vierten Jahr in Folge steigende Erlöse. 2013 verzeichnete die Branche real ein Minus von 1,6 Prozent. Im Dezember des vergangenen Jahres schwächelte allerdings die Gastronomie mit einem Minus von 2,2 Prozent (real) beziehungsweise 0,1 Prozent (nominal) im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dagegen lagen Beherbergungsbetriebe in dem Monat sowohl real (0,5 Prozent) als auch nominal (2,8 Prozent) im Plus.