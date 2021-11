Konjunktur: Geschäftsklima im Euro-Raum trübt sich ein

Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im November eingetrübt. Das Barometer fiel um 1,1 auf 117,5 Punkte, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Gegen den Trend verbesserte sich die Stimmung in Frankreich (plus 2,9) und Italien (plus 0,9). Besonders stark verschlechterte sie sich hingegen in Spanien mit einem Minus von 2,6 Punkten. Auch in den Niederlanden (minus 2,1) und in Deutschland (minus 1,7) ging es kräftig bergab.