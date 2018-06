Konjunktur: Griechische Wirtschaft überrascht mit kräftigem Wachstum

Die griechische Wirtschaft ist im ersten Quartal durchgestartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt am Montag in Athen mitteilte. Damit fiel das Plus doppelt so kräftig aus wie im Schnitt der Euro-Zone. Die griechische Wirtschaft wächst bereits seit fünf Quartalen ununterbrochen. Ende 2017 hatte es allerdings nur zu einem Plus von 0,2 Prozent gereicht.