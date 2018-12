Konjunktur: Griechische Wirtschaft wächst das neunte Quartal in Serie

Griechenland erhielt von seinen EU-Partnern und dem Internationalen Währungsfonds ab 2010 Hilfen in Höhe von rund 280 Milliarden Euro. Im August lief das letzte von drei Hilfsprogrammen aus. Nun muss die Regierung in Athen finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Das Land ist mit 180 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung verschuldet und hat damit die höchste Quote in der Euro-Zone.