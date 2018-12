Konjunktur: Handelsdefizit der USA so hoch wie zuletzt vor zehn Jahren

WashingtonDas Defizit in der US-Handelsbilanz klettert mitten im Zollstreit mit China auf den höchsten Wert seit zehn Jahren. Die Importe übertrafen die Exporte im Oktober um 55,5 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Während die Einfuhren auf ein Rekordniveau von 266,5 Milliarden Dollar stiegen, gingen die Ausfuhren aus der weltgrößten Volkswirtschaft leicht zurück. Damit weitete sich das Defizit den fünften Monat in Folge aus.