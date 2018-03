Konjunktur: Handelskonflikt belastet in der Euro-Zone die Stimmung der Wirtschaft

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübt sich besonders stark ein. Auch in Italien und Spanien ließ der Optimismus nach, in den Niederlanden und Frankreich jedoch nur in verhältnismäßig geringem Umfang. Das ebenfalls ermittelte Barometer für das Geschäftsklima fiel leicht um 0,14 Zähler auf plus 1,34 Punkte.