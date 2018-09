Konjunktur: Ifo-Index fällt nur leicht im September – „Deutsche Wirtschaft zeigt sich stabil“

BerlinDie Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im September nicht so deutlich wie erwartet eingetrübt. Der Geschäftsklima-Index fiel um 0,2 auf 103,7 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte. Ökonomen hatten mit 103,2 Zählern gerechnet.