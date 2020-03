Konjunktur: Ifo-Index stürzt auf niedrigsten Wert seit Juli 2009

In der Industrie fiel der Index auf den niedrigsten Stand seit August 2009 - zugleich das stärkste Minus seit der Wiedervereinigung. „Der Rückgang der Erwartungen ist mit Blick auf 70 Jahre Umfragen in der Industrie historisch einmalig”, sagte Ifo-Chef Fuest. Viele Betriebe hätten Produktionskürzungen angekündigt. Im Dienstleistungssektor fiel der Geschäftsklimaindex so stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 2005.