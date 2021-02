Konjunktur Ifo-Institut: Deutsche Exporteure sind so optimistisch wie seit 2018 nicht mehr

Ein höherer Wert wurde zuletzt im September 2018 beobachtet. „Die gut laufende Konjunktur in China und die anziehende Produktion in den USA helfen den deutschen Exporteuren“, erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften sind die wichtigsten Abnehmer von Waren „Made in Germany“.