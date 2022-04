Konjunktur: IMK-Forscher: Ukraine-Krieg erhöht Rezessionsgefahr für Deutschland sehr stark

Die Schockwellen des Ukrainekrieges lassen die Rezessionsgefahr für die deutsche Wirtschaft laut Prognose des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts sprunghaft steigen. Das Risiko, dass die hiesige Konjunktur in den kommenden drei Monaten eine Rezession durchläuft, hat sich demnach in den vergangenen Wochen fast verdreifacht: Es ist von 23,9 Prozent Anfang März auf jetzt 65,4 Prozent gestiegen, wie aus der Studie der Forscher vom Donnerstag hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorab vorlag. Das ist der höchste Prozent-Wert seit März 2020. Damals mussten in der ersten Corona-Welle Teile des Wirtschaftslebens heruntergefahren werden.