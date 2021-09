Konjunktur: IMK-Institut: Wirtschaftswachstum wird Jobmarkt 2022 kräftig anschieben

Die anziehende Konjunktur in Deutschland wird laut IMK-Institut den Arbeitsmarkt vor allem 2022 kräftig anschieben. Nach einer Stagnation in diesem Jahr dürfte die Zahl der Erwerbstätigen dann um gut 500.000 steigen, teilten die gewerkschaftsnahen Ökonominnen und Ökonomen am Mittwoch mit. Zugleich dürfte die Zahl der Arbeitslosen im Jahresschnitt 2022 um 270.000 auf 2,43 Millionen fallen, nach einem Rückgang von rund 60.000 in diesem Jahr.