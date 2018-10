Konjunktur: IMK senkt Wachstumsprognose in Deutschland

BerlinDas gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat seine Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 1,9 und 2019 um 2,0 Prozent zulegen, sagten die Düsseldorfer Forscher am Dienstag voraus. Bislang waren sie von jeweils 2,1 Prozent ausgegangen. Zuvor hatte auch der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognosen für Deutschland gesenkt und erwartet nun in beiden Jahren 1,9 Prozent.