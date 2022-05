Konjunktur: Importpreise steigen so stark wie zuletzt 1974 – Plus 31,7 Prozent

Dies geht insbesondere auf Erdgas zurück, das gut viermal so viel kostete wie im Vorjahreszeitraum (+301,2 Prozent). Deutlich teurer waren auch Mineralölerzeugnisse mit plus 106,6 Prozent und Erdöl mit plus 77,5 Prozent. Klammert man Energie aus, stiegen die Importpreise im April lediglich um 17,1 Prozent zum Vorjahresmonat.