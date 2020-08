Konjunktur in der Coronakrise: Britische Notenbank kündigt weitere Hilfen bei schwächelnder Wirtschaft an

Die britische Notenbank hat eine noch stärkere Unterstützung der Wirtschaft angekündigt, falls sich die Konjunktur in der Coronakrise weiter abschwächt. Sollte es Anzeichen auf eine „Dysfunktion“ der Märkte geben, werde man handeln, sagte der stellvertretende Gouverneur der Bank of England, Dave Ramsden, der Zeitung „The Times“ vom Dienstag. Es gebe noch deutlichen Spielraum für die Notenbank, falls die Erholung der Wirtschaft schwächele. Man sei darauf vorbereitet, dann mehr als die bislang veranschlagten 745 Milliarden Pfund (830 Milliarden Euro) in die Wirtschaft zu pumpen. Er sei aber zuversichtlich, dass keine Quartale mit schrumpfender Wirtschaftsleistung in Großbritannien mehr bevorstünden.