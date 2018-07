Konjunktur in Europa: Französische Regierung will Wachstumsprognose senken

ParisNach einem schwächeren ersten Halbjahr will die französische Regierung ihre Konjunkturprognose senken. „Wir werden die Wachstumsprognosen für 2018 überarbeiten“, kündigte Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag im Fernsehsender BFM an. Grund dafür seien die „enttäuschenden Zahlen“ für das zweite Quartal. Die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone war im Frühjahr erneut nur um 0,2 Prozent gewachsen.