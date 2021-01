Konjunktur Industrie in der Euro-Zone produziert im November mehr als erwartet

Die Industrie in der Eurozone hat ihre Erholung vom schweren Corona-Einbruch den sechsten Monat in Folge fortgesetzt. Im November erhöhten die Unternehmen ihre Produktion zum Vormonat um 2,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen leichten Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.