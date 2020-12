Konjunktur: Industrie in der Euro-Zone steigert Produktion trotz Corona-Einschränkungen

Trotz des Lockdowns in vielen Euro-Ländern hat die Industrie im Währungsraum kaum an Fahrt verloren. Der Einkaufsmanagerindex sank im November zwar um einen Punkt auf 53,8 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Dienstag auf Basis endgültiger Daten zu seiner Umfrage unter rund 3000 Firmen mitteilte.