Konjunktur: Industrie in Euro-Zone verliert im August an Schwung

Allerdings hielt sich das Barometer bereits den 62. Monat in Folge über der Marke von 50 Zählern, ab der es Wachstum signalisiert. Die Unternehmen steigerten zwar ihre Produktion stärker als in den beiden Vormonaten, doch fiel der Zuwachs an neuen Aufträgen so schwach aus wie seit zwei Jahren nicht mehr.