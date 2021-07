Konjunktur Industrie mit Auftragseinbruch – Größtes Minus seit April 2020

Die Aufträge der deutschen Industrie sind im Mai überraschend so stark eingebrochen wie seit dem ersten Lockdown 2020 nicht mehr. Die Betriebe sammelten wegen schwacher Auslandsnachfrage 3,7 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Das Neugeschäft sank damit erstmals in diesem Jahr – wohl auch, weil Lieferengpässe viele Unternehmen bremsen. „Die bestehenden Bestellungen schneller abzuarbeiten, ist ein größeres Problem für die deutschen Firmen als neue an Land zu ziehen“, sagte ING-Ökonom Carsten Brzeski. „Die Auftragsbücher sind prall gefüllt.“