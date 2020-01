Konjunktur Industrie rechnet mit 0,5 Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet für 2020 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 0,5 Prozent. Das sei „keine Positivnachricht“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Donnerstag in Berlin, „sondern eine Warnung. Ein Großteil des geschätzten Wachstums – rund 80 Prozent – ergebe sich lediglich aus der vergleichsweise hohen Zahl an Arbeitstagen in diesem Jahr.