Konjunktur: Industrie verzeichnet Auftragsplus – doch Unsicherheit aufgrund des Ukrainekrieg bleibt

Die deutsche Industrie hat zu Jahresbeginn und damit mehrere Wochen vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Die Unternehmen sammelten im Januar 1,8 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet. Der Januar markierte bereits die dritte Aufwärtsbewegung in Folge.