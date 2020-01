Konjunktur: Industrieanteil an deutscher Wirtschaft so niedrig wie seit 2009 nicht mehr

In Deutschland sei die Industrie zwar vergleichsweise bedeutsam - in Großbritannien etwa liegt der Anteil nicht einmal halb so hoch. „Aber dieser Anteil würde auch dadurch steigen, dass der Rest der Volkswirtschaft in der Leistungsfähigkeit nachließe“, sagte Schmidt. „Die Steigerung alleine kann daher aus meiner Sicht keine sinnvolle wirtschaftspolitische Zielgröße sein.“