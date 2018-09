Konjunktur: Industriebetriebe im Euro-Raum fahren Produktion erneut herunter

Berlin/BrüsselDie Industrie in der Euro-Zone hat ihre Produktion im Sommer überraschend kräftig gedrosselt. Die Unternehmen stellten im Juli 0,8 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Es war der zweite Rückgang in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet.