Konjunktur: Industriefirmen in den USA stellen überraschend weniger her

Die Industriefirmen in den USA haben im Dezember überraschend wenig produziert. Die Betriebe stellten 0,3 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hingegen hatten mit 0,5 Prozent Wachstum gerechnet, nach einem Anstieg von revidiert 0,6 Prozent im November.