Konjunktur: Industrieproduktion im Euroraum bricht zu Jahresbeginn ein

Die Industrie in der Euro-Zone hat ihre Produktion zu Jahresbeginn stärker zurückgefahren als von Ökonomen erwartet. Die Fertigung sank im Januar im Vergleich zum Vormonat um 3,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Minus von 1,5 Prozent gerechnet, nach abwärts revidiert plus 1,6 Prozent im Dezember. Zunächst war ein Zuwachs von 2,6 Prozent gemeldet worden.