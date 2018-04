Konjunktur: Inflation in Euro-Zone steigt im März auf 1,3 Prozent

BerlinTrotz der Geldspritzen der EZB kommen die Währungshüter ihrem Inflationsziel nur in kleinen Schritten näher. Im März stiegen die Verbraucherpreise um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch auf Basis endgültiger Daten mitteilte. Zuvor war von 1,4 Prozent die Rede gewesen. Damit legte der Preisdruck nur leicht zu, nachdem die Teuerungsrate im Februar noch bei 1,1 Prozent gelegen hatte. Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) als optimal für die Konjunktur angestrebte Wert von knapp zwei Prozent ist somit noch in weiter Ferne.