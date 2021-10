Konjunktur: Insolvenzen ziehen erst 2022 wieder an – Rückgang für 2021 erwartet

Zudem gab es in Deutschland und anderswo Entschädigungen für die Einbußen, die etwa Gastromie und Tourismus durch die staatlich verordneten Schließungen und Einschränkungen erlitten hatten. „Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen haben ihr Ziel erreicht, möglichst viele Insolvenzen zu verhindern“, sagte Lemerle. In Westeuropa hätten sie jede zweite Pleite verhindert, in den USA jede dritte. Weltweit ging die Zahl der Insolvenzen 2020 nach Daten des Kreditversicherers um zwölf Prozent zurück, 2021 dürfte das Minus bei sechs Prozent liegen.