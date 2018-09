Konjunktur: Investitionen in China wachsen kaum

PekingIn China mehren sich die Hinweise auf eine Konjunkturabkühlung. Zwar wuchsen Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz im August etwas stärker als erwartet, doch fiel das Plus bei den Investitionen so gering aus wie noch nie seit Beginn der Datenerfassung. Von Januar bis August lagen die Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge und andere Anlagen um 5,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wie aus den am Freitag veröffentlichten amtlichen Daten hervorgeht.