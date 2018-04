Konjunktur: Italiens Notenbank erwartet weniger Wirtschaftswachstum

RomItaliens Wirtschaft hat nach Einschätzung der Notenbank in Rom zum Jahresstart leicht an Tempo eingebüßt. Das Bruttoinlandsprodukt habe in den ersten drei Monaten voraussichtlich um 0,2 Prozent zum Vorquartal zugelegt, nach einem Plus von 0,3 Prozent im Zeitraum Oktober bis Dezember, teilte die Bank von Italien in ihrem am Freitag veröffentlichten Wirtschaftsbericht mit.