Konjunktur: IW-Direktor Hüther: Europa droht wegen Klimapolitik jahrelange Stagflation

Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass die Wirtschaft in Europa stagniere. „Das Risiko, dass die EU-Volkswirtschaften kaum noch wachsen, ist real“, sagte der Ökonom. „Dann nämlich, wenn wir die Transformation der Wirtschaft nicht hinbekommen und die Unternehmen in der Energiewende überfordern.“ Dann drohe eine Situation wie in den 70er-Jahren, als Automation und Ölpreisschock für Entlassungen und Pleiten mit dauerhafter Arbeitslosigkeit sorgten.