Konjunktur: IW-Institut: Privater Konsum kurbelt nach Dämpfer 2022 Konjunktur an

Investitionen der Firmen und Ausgaben der Verbraucher werden nach Einschätzung der IW-Forscher die Konjunktur in Deutschland im nächsten Jahr spürbar anschieben. Insgesamt dürfte die Wirtschaft 2022 um knapp vier Prozent wachsen, nach rund 2,5 Prozent in diesem Jahr, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Montag mitteilte.