Konjunktur: IWF erwartet für China niedrigeres Wirtschaftswachstum

Zuletzt hatte sich der Handelsstreit weiter zugespitzt. US-Präsident Donald Trump warf China vor, sich nicht an frühere Zusagen zu halten, und verhängte eine neue Runde von Strafzöllen. Die Führung in Peking reagierte mit ähnlichen Schritten. Der Zollstreit trifft die Volksrepublik in einer Zeit, in der sich die Konjunktur bereits abkühlt.