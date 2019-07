Konjunktur: IWF erwartet weniger Wachstum in Russland – Reformen angemahnt

MoskauDer Internationale Währungsfonds (IWF) senkt seine Wachstumsprognose für die russische Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte in diesem Jahr nur um 1,2 Prozent statt der bislang erwarteten 1,4 Prozent zulegen, wie der Fonds am Mittwoch in Moskau mitteilte. Begründet wird die Senkung mit dem schwachen ersten Quartal, in dem das BIP nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zunahm. Ende 2018 hatte es noch zu einem Plus vom 2,7 Prozent gereicht.