Konjunktur: Japan kappt Wachstumsprognose wegen Zollstreit und Exportschwäche

Für das dann im April beginnende nächste Fiskaljahr erwartet die Regierung ein Plus von 1,2 Prozent. Damit sind die Schätzungen aber immer noch deutlich optimistischer als am Finanzmarkt. Denn die meisten Ökonomen trauen der nach den USA und China drittgrößten Volkswirtschaft in diesem und im nächsten Jahr jeweils nur 0,5 Prozent Wachstum zu.