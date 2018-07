Konjunktur: Japanische Exporte in die USA im Sinkflug

TokioInmitten der Sorgen über die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump sind Japans Exporte in die Vereinigten Staaten im Juni erstmals seit 17 Monaten gesunken. Sie fielen binnen Jahresfrist um 0,9 Prozent, wie das Finanzministerium in Tokio am Donnerstag mitteilte.