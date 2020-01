Konjunktur: Japans Außenhandel schrumpft 13. Monat in Folge

Japans Exporte sind den 13. Monat in Folge stärker geschrumpft als erwartet. Im Dezember wurden 6,3 Prozent weniger Waren ins Ausland geliefert als im Vorjahresmonat, wie aus am Donnerstag veröffentlichen Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Ökonomen hatten in einer Reuters-Umfrage einen Rückgang um 4,2 Prozent prognostiziert.