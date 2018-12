 Konjunktur: Japans Regierung gibt grünes Licht für Rekordausgaben

TokioJapans Regierung hat Staatsausgaben in Rekordhöhe gebilligt, um die Folgen einer geplanten Mehrwertsteuer-Erhöhung abzumildern. Im Haushaltsjahr, das am 1. April beginnt, sind Ausgaben von fast 790 Milliarden Dollar geplant, wie das Finanzministerium in Tokio am Freitag mitteilte. Vorgesehen sind unter anderem mehr Sozialleistungen, Infrastrukturinvestitionen oder Verteidigungsausgaben. Es ist das siebte Jahr mit einem Rekordhaushalt in Folge. Das Parlament muss dem Haushalt noch zustimmen.