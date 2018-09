Konjunktur: Kauflaune der Deutschen steigt

BerlinDie Kauflaune der Deutschen steigt angesichts verbesserter Konjunktur- und Einkommensaussichten. Das Barometer der GfK-Marktforscher für das Konsumklima im Oktober kletterte um 0,1 auf 10,6 Punkte. „Damit bewährt sich der private Konsum als wichtige Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland“, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl am Donnerstag zu der monatlichen Umfrage unter 2000 Verbrauchern. „Dies ist gerade in Anbetracht des Handelsstreits der EU mit den USA wichtig.“ Höhere Zölle und andere Beschränkungen träfen die Exportnation Deutschland besonders. Daher sei es um so wichtiger, in der Binnenkonjunktur einen „stabilen Anker“ zu haben.