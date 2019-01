 Konjunktur: Kauflaune in der Euro-Zone zu Jahresbeginn positiv

Die anhaltende Konjunkturerholung in der Währungsunion hat die Arbeitslosigkeit zuletzt merklich gedrückt, auch wenn die Wachstumsaussichten durch den Handelskonflikt und die globale Konjunkturabkühlung eingetrübt werden. Zugleich hat die Inflation zuletzt nachgelassen und nagt nicht mehr so stark an der Kaufkraft der Verbraucher.