Konjunktur: Konsum der US-Amerikaner kommt wieder in Schwung

Die Konsumfreude der US-Verbraucher hat im Juni weiter zugenommen. Nachdem sich die Bürger wegen der Corona-Krise stark eingeschränkt hatten, zog der private Verbrauch nun den zweiten Monat in Folge an: Er legte im Juni um 5,6 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 5,5 Prozent gerechnet, nachdem im Mai ein Rekordplus von 8,5 Prozent herausgesprungen war.