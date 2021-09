Konjunktur: Lieferengpässe drosseln das Wachstumstempo der deutschen Industrie

Demnach hinkt das Wachstum der Produktion dem der Neuaufträge so stark wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren hinterher. Es fiel so langsam aus wie seit einem Jahr nicht mehr. „Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage treibt die Kosten weiterhin in historisch hohem Maße in die Höhe“, sagte Smith.