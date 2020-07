Konjunktur: Lkw-Verkehr auf deutschen Straßen belebt sich weiter – Konjunkturerholung im Gang

Damit brechen auch dem Staat wichtige Einnahmen weg. Die Maut-Einnahmen fließen maßgeblich in die Finanzierung des Straßenbaus. Anfang Juni hatte das Verkehrsministerium in einem Positionspapier zum Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro ausgeführt, dass im Gesamtjahr 2020 infolge der Pandemie mit einer Lücke von 500 bis 600 Millionen Euro bei den Mauteinnahmen zu rechnen sei.