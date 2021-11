Konjunktur Mittelstandsverband: Bei Lohnabschlüssen Maß halten

„Nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen dämpfen insbesondere Störungen in den Wertschöpfungsketten das Wachstum“, so Jerger. „Zudem ist schon heute absehbar, dass die Gewerkschaften wegen stark gestiegener Verbraucherpreise kräftige Lohnerhöhungen in den Lohnrunden in diesem und im nächsten Jahr fordern werden.“ Im Ergebnis wäre die im europäischen Vergleich ohnehin nur zaghafte konjunkturelle Belebung der Wirtschaft akut gefährdet. „Der Mittelstand appelliert daher dringend an die Tarifpartner, bei den Lohnabschlüssen Maß zu halten.“ Arbeitsplatzsicherheit und Wachstum müssten Vorrang vor Lohnzuwächsen haben.